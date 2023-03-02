أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع وبيانات التضخم بمنطقة اليورو تحد من المكاسب

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مدعومة بأسهم شركات السلع الاستهلاكية والطاقة، إلا أن بيانات أظهرت أن التضخم في منطقة اليورو لا يزال مرتفعاً، وعززت المخاوف من تبني البنك المركزي الأوروبي زيادة أكبر لأسعار الفائدة.

وعوض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي خسائره المبكرة وأغلق على زيادة 0.5 %.

وزادت أسهم الطاقة 1.4 % مدعومة بارتفاع أسعار النفط وسط مؤشرات على تعافٍ اقتصادي قوي في الصين أكبر مستورد للخام.

وقاد هبوط حاد للجنيه الإسترليني المؤشر فوتسي 100 البريطاني الشديد التأثر بأسهم شركات التصدير إلى الارتفاع 0.4 %.

أسعار المستهلكين

وزاد التضخم في أسعار المستهلكين في دول العملة الأوروبية الموحدة العشرين 8.5 % في فبراير، مقابل 8.6 % في الشهر السابق على خلفية انخفاض أسعار الطاقة، لكن المعدل جاء أعلى من متوسط استطلاع أجرته رويترز لآراء الخبراء الاقتصاديين عند 8.2 %.

ورغم أن التضخم صار دون الذروة التي سجلها في أكتوبر والتي تجاوزت العشرة بالمئة، فقد استمرت المخاوف من أن ارتفاع الطاقة في وقت سابق قد تسرب إلى الاقتصاد، ما يزيد من صعوبة كبح ارتفاع الأسعار.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي: إن انخفاض الأسعار ليس مستقراً، وإنه سيتعين رفع أسعار الفائدة، وأن تظل مرتفعة لبعض الوقت.

وأنهت الأسواق الأوروبية أول شهرين من العام على ارتفاع لأول مرة في 4 سنوات، بدعم من صعود أسهم البنوك 18 % في ظل استفادتها من ارتفاع صافي الإيرادات المرتبط بالفوائد.

وقادت الأسهم الأيرلندية المكاسب بين نظيراتها في المنطقة بارتفاعها 2.1 %، بدعم من صعود سهم «سي.آر.إتش» لمواد البناء 7.9 % بعد نشر نتائج أفضل من المتوقع.

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