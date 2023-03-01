أزمة العملات المشفرة تؤجل خطط «فيزا» و«ماستركارد»

المصدر: لندن - رويترز

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قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن شركتي فيزا وماستركارد الأمريكيتين العملاقتين في مجال بطاقات الدفع تؤجلان خطط إقامة شراكات جديدة مع شركات العملات المشفرة بعد سلسلة من الانهيارات هزت الثقة في الصناعة.

وتراجعت حظوظ هذه الصناعة وآفاقها بشدة في 2022 بعدما أثار إفلاس بورصة العملات المشفرة (إف.تي.إكس) وشركة (بلوك فاي) قلق المستثمرين وزاد التدقيق على قواعدها التنظيمية.

وقال متحدث باسم شركة فيزا «الإخفاقات الكبيرة الأخيرة في قطاع العملات المشفرة تذكرنا بأن لا يزال أمامنا طريق طويل قبل أن تصبح العملات المشفرة جزءاً من نظام المدفوعات والخدمات المالية السائدة». غير أنه أوضح أن هذا لا يغير من استراتيجية الشركة تجاه العملات المشفرة وتركيزها عليها.

وقال متحدث باسم ماستركارد «تستمر جهودنا في التركيز على تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) الأساسية، وكيف يمكن تطبيق ذلك في المساعدة على معالجة نقاط الضعف الحالية وبناء أنظمة أكثر كفاءة».

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