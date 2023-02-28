سنوفليك تطلق سحابة بيانات تيليكوم لتعزيز الكفاءة التشغيلية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت سنوفليك (Snowflake)، الشركة السحابية المتخصصة في تطوير بنية قوية لتخزين البيانات عن إطلاقها سحابة بيانات تيليكوم (Telecom Data Cloud) لتوحيد منصة بيانات وحلول سنوفليك وحلول شركائها، ومجموعات البيانات الخاصة بالصناعة. تساعد سحابة بيانات تيليكوم مزودي خدمات الاتصالات في فك تشفير مجموعات البيانات داخل الشركات والمنظومات المختلفة والوصول لها بسهولة وأمان في الوقت الفعلي، وتسخير نماذج التعلم الآلي لإثرائها، ثم مشاركتها وتحليلها لاتخاذ قرارات أفضل. تساعد سحابة بيانات تيليكوم من سنوفليك وشركائها مزودي خدمات الاتصالات في تسريع التحول الرقمي، وتقديم تجارب متميزة ومتفوقة للعملاء، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتحقيق الربحية من هذه الخدمات القائمة على البيانات.

يبلغ حجم سوق الاتصالات على مستوى العالم حوالي 1.5 تريليون دولار أمريكي، ويعتبر هذا السوق محركاً للنمو والابتكار والإحلال لجميع الشركات العالمية. أدى النمو السريع واستخدام الهواتف الذكية إلى تغيير سلوك العملاء وتوقعاتهم مع مزودي الأعمال المختلفين. من المتوقع أن يزداد نمو إنترنت الأشياء والمدفوعات عبر الهاتف المحمول بمعدل نمو سنوي مركب قدره 30.1 ٪ بين عامي 2022 و2027، بينما جمع بث مقاطع الفيديو حوالي 7.2 مليارات ساعة من مشاهدة المحتوى خلال الربع الثالث من 2022. يتطلب تحول تحقيق الإيرادات من المنتجات التقليدية لتحقيقها من الحلول التعاونية المبتكرة نقلة نوعية في نموذج أعمال الاتصالات. للبقاء في المقدمة، يجب على شركات الاتصالات الانتقال بعيداً عن التقنيات القديمة المعقدة وتحديث شبكاتها وتقديم قيمة أفضل لشركائها، وتستخدم أكبر شركات الاتصالات، بما في ذلك AT&T وM1 حلول سنوفليك لدفع التحول الرقمي.

وقال فيل كيبين، الرئيس العالمي لقطاع الاتصالات في سنوفليك: «لا شك أن الموجة التالية من النمو والابتكار في صناعة التيليكوم ستعزز من البيانات وستتطلب التعاون عبر الشركات والصناعات. توفر سحابة بيانات تيليكوم من سنوفليك هذه الفرص من خلال إنشاء منصة واحدة موحدة تتيح التعاون الآمن في البيانات عبر ربط مزودي خدمات الاتصالات بمنظومة غنية من التطبيقات والبيانات وشركاء التكنولوجيا».

وباستخدام سحابة بيانات تيليكوم التي أطلقتها سنوفليك، يمكن لشركات التليكوم التكيف مع هذا الواقع الجديد واستخدام سنوفليك لتحقيق ما يلي:

● تحديث شبكة التيليكوم: تقدم سحابة بيانات تيليكوم من سنوفليك منصة واحدة آمنة وتتم إدارتها بالكامل لدمج البيانات السحابية المتعددة مع إدارة موحدة وتحقيق أداء مرن يدعم أي نطاق من التخزين والحوسبة والمستخدمين.

● زيادة الكفاءة التشغيلية إلى الحد الأقصى: من خلال منصة واحدة موحدة لجميع البيانات، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات وهندسة الشبكات وعلوم البيانات وعمليات الشبكة وإدارة المنتجات التعاون باستخدام البيانات لتحسين التخطيط واتخاذ قرارات أعمال أسرع والاستجابة بسرعة لاحتياجات العملاء وإدارة موارد الشبكة بشكل أفضل، وتقليل الوقت اللازم لتسويق الخدمات الجديدة.

● إمكانات متقدمة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: تمكن سنوفليك وسنوبارك من استخراج البيانات بالوقت الفعلي باستخدام نماذج التعلم الآلي للتنبؤ بالأخطاء وجدولة الصيانة مسبقاً وتقليل وقت التوقف عن العمل.

● تحويل البيانات والتطبيقات إلى مكاسب مالية: يمكن لمقدمي خدمات التيليكوم إنشاء بيانات متخصصة أكثر وعروض أفضل لخدمات التطبيقات باستخدام Snowflake Marketplace، وكذلك إطلاق خدمات جديدة ومبتكرة، بما في ذلك الربح من الإعلانات وبيع بيانات إنترنت الأشياء لأي صناعة.

● الاستفادة من شبكة شركاء الاتصالات الرائدة في الصناعة: الاستفادة من منظومة شركاء قوية ونماذج مصممة مسبقاً لتصميم حلول صناعية قيمة بشكل أسرع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز