اتفاق تجاري بشأن أيرلندا الشمالية

المصدر: (بروكسل- د ب أ)

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صرح مسؤول بالاتحاد الأوروبي أمس بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين توصلا إلى اتفاق بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية.

ويأتي الاتفاق الخاص بأيرلندا الشمالية بشأن قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بعد أسابيع من التكهنات السياسية وأشهر من المحادثات الفنية المكثفة.

ويعد البروتوكول جزءاً من اتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي للخروج من الكتلة الأوروبية عام 2020، كما أنه أوجد حدوداً تجارية بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية في البحر الأيرلندي. وكان الهدف من البروتوكول هو منع الحاجة لفرض قيود على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، التي تعد عضواً بالاتحاد الأوروبي.

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