«تاليس» تعتزم توظيف 12 ألفاً

المصدر: (باريس - رويترز)

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قال باتريس كين الرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس الفرنسية للدفاع والتكنولوجيا في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش: إن الشركة تخطط لإضافة 12 ألف وظيفة جديدة هذا العام في ظل وجود طلب قوي على مختلف منتجاتها.

وأوضح أن الشركة قامت في السنوات الثماني الماضية بتوظيف ما يتراوح من 5 آلاف إلى 8 آلاف فرد سنوياً فيما أضافت في العام الماضي 11500 وظيفة جديدة، ويقدر مجمل عدد موظفيها بنحو 80 ألفاً، 40 ألفاً منهم في فرنسا. وأشار إلى أن أنشطة الشركة كافة ومن ذلك الدفاع والأمن والطيران والفضاء والهوية والأمن الرقمي تنمو بقوة.

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