«بيتكوين» تسجل ثاني مكاسب شهرية

المصدر: (لندن - وكالات)

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سجلت عملة «بيتكوين» المشفرة ثاني مكاسب شهرية على التوالي، وذلك على الرغم من تراجع الأسعار خلال تعاملات نهاية الأسبوع لتتداول دون 24 ألف دولار أول من أمس. وقال تشارلز إدواردز، مؤسس صندوق «كابريول إنفستمنتس» للاستثمار في الأصول الرقمية في مقابلة مع «كوين تيليغراف»: إن «بيتكوين» قد تجاوزت مرحلة صعبة، وإن اختراق مستوى 20 ألف دولار في يناير كان الأكثر أهمية.

وتراجع سعر العملة الرقمية الأشهر «بيتكوين» بنسبة 0.43 % إلى 23834.25 دولاراً، خلال التعاملات أول من أمس، وفقاً لبيانات «كوين باس»، كما انخفضت الإيثريوم 0.28 % إلى 21647.63 دولاراً، بينما استقرت الريبل عند 38.9 سنتاً.

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