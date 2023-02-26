أكبر خسائر أسبوعية لـ«وول ستريت» في 2023

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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أغلقت وول ستريت على انخفاض كبير أول من أمس، حيث تكبدت المؤشرات الرئيسة الثلاثة أكبر خسائرها الأسبوعية في 2023، حيث يستعد المستثمرون لاحتمال اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي المزيد من إجراءات رفع الفائدة، بعدما أشارت بيانات اقتصادية إلى قوة إنفاق المستهلكين. وسجلت المؤشرات تراجعات أسبوعية نحو 3 % مع تسجيل مؤشر داو جونز أول خسارة أسبوعية في 5 أشهر.

وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وهو المعيار المفضل للمركزي الأمريكي لقياس التضخم 0.6 % في يناير الماضي بعدما زاد 0.2 % فحسب في ديسمبر وقفز إنفاق المستهلكين 1.8 % الشهر الماضي، متجاوزاً التوقعات بزيادة 1.3 %.

وأغلق ستاندرد آند بورز منخفضاً 41.90 نقطة أو 1.04 % عند 3970.42 نقطة وتراجع ناسداك 195.52 نقطة أو 1.67 %، عند 11394.88 نقطة وهبط داو جونز 335.47 نقطة، أو1.01 %، إلى 32818.44 نقطة.

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