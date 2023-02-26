الذهب يتراجع ويتكبد رابع خسارة أسبوعية

المصدر: (لندن - وكالات)

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تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أول من أمس بعد بيانات تثير القلق بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وكشفت بيانات أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، المفضل للاحتياطي الأمريكي لقياس التضخم، ارتفع 0.6 % في يناير ما يتجاوز التوقعات البالغة 0.5 %، كما يزيد على المسجل في ديسمبر عند 0.4 %. وعند التسوية هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل 0.5 % أو 9.70 دولارات إلى 1817.10 دولاراً. وفي إجمالي تعاملات الأسبوع تراجع العقد الأكثر نشاطاً للمعدن 1.8 % في رابع خسارة أسبوعية على التوالي.

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