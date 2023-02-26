خطأ من روبوت الدردشة يكلف «ألفابت» 100 مليار دولار

المصدر: دبي- سيد صالح

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تتفاقم مخاوف غوغل من فقدان المزيد من المكانة في التنافس على ريادة قطاع محركات البحث الشبكي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لصالح «مايكروسوفت». وتلقت «ألفابت»، الشركة الأم لــ «غوغل»، ضربة مؤلمة ، عززت من هذه المخاوف، بعدما فقدت قيمتها السوقية نحو 100 مليار دولار في يوم بعد تداول تقارير عن أن «بارد»، خدمة البحث الشبكي المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة لــ «غوغل»، تبث بيانات خاطئة.

وأطلقت «غوغل» «بارد» لمنافسة «تشات جي بي تي»، روبوت الدردشة الأشهر عالمياً، وبحسب مجلة «فوربس» ، بثت «رويترز» في 8 فبراير الجاري، إعلاناً عن «بارد»، عبر «تويتر»، موجهاً إلى مجموعة محدودة من المستخدمين، إلا أن الإعلان تضمن إجابة خاطئة من «بارد»، عن سؤال وجهه أحد المستخدمين حول أحدث اكتشافات «مرصد جيمس ويب الفضائي» التابع لوكالة «ناسا»، التي يمكنني أن أخبر عنها ابني ذي التسعة أعوام؟» وكانت إجابة «بارد» أن «مرصد جيمس ويب الفضائي»، التقط الصور الأولى لكوكب خارج مجموعتنا الشمسية. وما حدث فعلياً أن «ناسا» بثت أول صورة لكوكب خارج مجموعتنا الشمسية في 2004 أي قبل 17 عاماً من تدشين «مرصد جيمس ويب». وفور صدور تقرير «رويترز» عن الخطأ من جانب «بارد» تراجع سهم «غوغل» 8 % ما أدى إلى محو أكثر من 100 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة «ألفابت».

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