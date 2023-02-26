8 % نمو واردات ألمانيا من الفحم خلال 2022

المصدر: (برلين - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع معدل استيراد الفحم القاري إلى ألمانيا بنسبة 8٪ العام الماضي وذلك في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

ووفقاً لتقييم أجراه الاتحاد الألماني لمستوردي الفحم (في دي كيه آي) فإن هذا يعادل 44.4 مليون طن.

وبحسب التقييم الذي نشر للمرة الأولى في صحيفة «بيلد» الألمانية، واسعة الانتشار، كانت روسيا هي المورد الأهم العام الماضي، حيث صدرت 13 مليون طن من الفحم لألمانيا، لكن بتراجع 37٪.

ومنذ شهر أغسطس، تم حظر استيراد الفحم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبحسب بيانات الاتحاد، حلت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية في قائمة الدول الموردة للفحم لألمانيا بتصدير 9.4 ملايين طن، بزيادة 32٪ مقارنة بالعام السابق، وتلتها كولومبيا وأستراليا.

ونظراً لأزمة الطاقة الناتجة عن نقص إمدادات الغاز من روسيا نتيجة العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا، تستخدم ألمانيا حاليا المزيد من الفحم لتوليد الكهرباء كما أعادت تشغيل محطات توليد طاقة تعمل بالفحم، وتُستخدم طاقة الفحم أيضاً في عمليات إنتاج الصلب.

وينتج عن حرق الفحم الكثير من ثاني أكسيد الكربون الضار بالمناخ مقارنة بالغاز الطبيعي. لذلك تسعى الحكومة الألمانية إلى تأمين إمدادات الغاز بشكل سريع وتقليل استخدام الفحم.

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