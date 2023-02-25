الإكوادور تعلق جزءاً من صادراتها النفطية بسبب انهيار جسر

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الإكوادور، الجمعة، أنها ستعلق جزئياً صادرات النفط الخام أثناء فحص سلامة اثنين من أنابيب الأمازون بعد انهيار جسر.

وقالت شركة "بترو-إكوادور" الحكومية، المسؤولة عن 78% من إجمالي استخراج النفط الخام في البلاد وبلغ إنتاجها نحو 481 ألف برميل يومياً في 2022، إنه سيتم إغلاق بئرين تدريجياً بعد انهيار جسر فوق نهر ماركر في مقاطعة نابو بالقرب من الأنبوبين.

ولم تتأثر الخطوط لكن الشركة أوقفت عمليات محددة في إجراء احترازي. وهي تأمل أن تبدأ الضخ مجدداً خلال أسبوع.

أعلنت الحكومة "القوة القاهرة"، ما يعني أن الشركة لن تواجه عقوبات لعدم تلبية طلبات العملاء.

ولم تحدد "بترو-إكوادور" متى وكيف ستتأثر الصادرات، لكنها قالت إنها ستبقي العملاء على اطلاع على الوضع.

ويشكل النفط الخام الجزء الرئيسي من صادرات الإكوادور الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقد شكل النفط ثلثي إجمالي إنتاجها العام الماضي وبلغت عائداته نحو 10 مليارات دولار تمثل 10% من إجمالي الناتج المحلي.

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