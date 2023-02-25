«بوينغ» توقف تسليم «787 دريملاينر»

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

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أوقفت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينغ تسليم طائراتها طراز بوينغ787 دريملاينر للعملاء بسبب مشكلة توثيق في أحد مكونات جسم الطائرة، وهو ما يمثل انتكاسة جديدة لبرنامج إنتاج الطائرة ذات الجسم العريض لدى الشركة الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن بيان «بوينغ»، أمس، القول إن المشكلة ناتجة عن خطأ في التحليل من جانب مورد لحاجز الضغط الأمامي في جسم الطائرة 787. واكتشفت بوينغ المشكلة في الأوراق التي كانت تجهزها لتقديمها لإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية للحصول على رخصة التشغيل، وأبلغت الإدارة بالمشكلة.

وقالت الشركة إن إنتاج دريملاينر يتواصل في الوقت الذي تعمل فيه بوينغ على حل المشكلة، التي تقول إنها لا تمثل خطورة أمنية على الطائرات الموجودة في الخدمة حالياً. واستبعدت بوينغ حدوث أي تغيير في معدلات الإنتاج والتسليمات المستهدفة للعام الحالي، رغم أن التسليمات ستتأثر على المدى الطويل. وبحسب بيانات قطاع الطيران في العالم، فإن بوينغ لم تسلم أي طائرة من بوينغ 787 منذ 26 يناير الماضي.

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