البنك الدولي يمنح أوكرانيا دعماً إضافياً بقيمة 2.5 مليار دولار

المصدر: أ ف ب

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أعلن البنك الدولي الجمعة منح أوكرانيا مساعدات إضافية بقيمة 2,5 مليار دولار من أجل "دعم استمرار الخدمات الأساسية وجهود النهوض".

يأتي الدعم الجديد في إطار "مشروع بيس" (Projet PEACE) الذي يهدف إلى تقديم دعم مالي لخدمات الدولة الأوكرانية ومصدره الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويهدف إلى "دعم القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الصحة والتعليم ودفع المعاشات التقاعدية ورعاية النازحين"، فضلاً عن دفع رواتب موظفي القطاع العام، وفق بيان للبنك الدولي.

يرفع خط الائتمان الجديد إلى 20,6 مليار دولار قيمة التمويل الذي منحه البنك الدولي لأوكرانيا في شكل قروض وهبات، منذ بداية النزاع قبل عام، صُرف منها حتى الآن 18,5 مليار دولار.

وقال رئيس المؤسسة ديفيد مالباس في البيان "يسعدني أن البنك الدولي حشد هذا المبلغ لدعم أوكرانيا منذ بداية النزاع. وسنواصل دعم شعب أوكرانيا في احتياجاته الأكثر إلحاحًا والتنسيق بشأن جهود إعادة الإعمار والنهوض التي تبذلها الحكومة".

منذ بداية الحرب، تلقت أوكرانيا دعما كبيرا من المجتمع الدولي، في مقدمه الولايات المتحدة، على الصعيدين العسكري والمالي.

في الإجمال، قدمت الولايات المتحدة مساعدات مباشرة لأوكرانيا بقيمة تتجاوز 113 مليار دولار منذ بدء النزاع في 24 فبراير 2022.

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