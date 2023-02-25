تايوان تعاني من أزمة نقص بيض المائدة

المصدر: تايبيه - د ب أ

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أعلن تشن تشي - تشيونج وزير مجلس الزراعة التايواني أن بلاده ستستورد نحو 5 ملايين بيضة من أستراليا بحلول نهاية مارس في مسعى للتخفيف من أزمة نقص بيض المائدة لديها. وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي إن إيه) إن إنتاج تايوان اليومي من البيض بلغ الأسبوع الماضي 113 ألف صندوق بكل منها 200 بيضة. وكشفت أحدث الإحصائيات تراجع الإنتاج المحلي من البيض بواقع ألف صندوق خلال الأسبوع إلى 112 ألف صندوق كل يوم.

وقال الوزير التايواني إنه من أجل سد هذه الفجوة، فإن بلاده ستستورد البيض لتخصيصه للشركات العاملة في مجال الغذاء لتأمين إمدادات غذاء مستقرة. كما يعتزم مجلس الزراعة تخصيص ميزانية تصل إلى 109 ملايين دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمساعدة مزارع الدواجن المحلية على تحديث عملياتها.

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