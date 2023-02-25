وزيرة بريطانية تقترح على مواطنيها تناول اللفت لمواجهة نقص الخضراوات

المصدر: لندن - أ ف ب

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حثت وزيرة البيئة البريطانية تيريز كوفي مواطنيها على تناول اللفت، في ظل نقصٍ تواجهه المتاجر في أنواع من الفاكهة والخضراوات أبرزها الطماطم والفلفل الحلو، ما أثار تعليقات ساخرة.

ولمواجهة المشكلة، حدّد عدد من المتاجر كمية الفاكهة والخضراوات المسموح للزبائن بشرائها. وتعود مشكلة التوريد إلى سوء الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، بحسب الاتحاد الوطني للتجار. وأعلنت وزيرة البيئة، أمام البرلمان أن هذه المشكلة قد تستمر أسبوعين إلى 4 أسابيع.

وعلّقت النائبة المحافظة سيلين ساكسبي بالقول، «المتاجر مستمرة في استيراد منتجات كثيرة»، مضيفةً «ينبغي أن نتناول كمية أكبر من المنتجات الموسمية ودعم المزارعين البريطانيين».

لتردّ كوفي «من المهم أن نتأكد من أننا نثمّن المنتجات التي تتميز بلادنا بإنتاجها»، مضيفةً أن «عدداً كبيراً من البريطانيين يأكلون اللفت حالياً بدل التفكير بالخس أو الطماطم أو أي خضراوات مماثلة».

وبعدما لاقى تصريح الوزيرة ردود فعل كثيرة، قال ناطق باسم رئاسة الحكومة البريطانية إن كوفي أرادت أن تثمّن ما يُنتَج في المملكة المتحدة، لكن في النهاية يعود الاختيار للبريطانيين لاختيار الأطعمة التي يودّون شراءها. وشدد على أن نقص الخضراوات والفاكهة ليس ناجماً عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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