«باسف» الألمانية تعتزم شطب 2600 وظيفة

المصدر: لودفيجسهافن، ألمانيا - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم شركة باسف العملاقة للصناعات الكيماوية شطب 2600 وظيفة على مستوى العالم. وأعلنت أكبر مجموعة للصناعات الكيماوية في العالم أمس في مقرها بمدينة لودفيجسهافن الألمانية أن نحو ثلثي الوظائف المقرر شطبها ستكون في ألمانيا.

وأعلنت الشركة عن برنامج تقشف في العام الماضي بسبب الارتفاع الهائل في تكاليف الطاقة في أوروبا والتباطؤ في الاقتصاد. وتريد الشركة توفير 500 مليون يورو سنوياً خارج الإنتاج اعتباراً من عام 2024، وسيتم تحقيق نصفها في المصنع الرئيسي في لودفيجسهافن. وستكون النقاط المحورية لتوفير التكلفة في مجالات الخدمة والشركات والبحوث وكذلك المقر الرئيسي للشركة.

وقال رئيس الشركة مارتن برودرمولر في بيان: «القدرة التنافسية للمنطقة الأوروبية تعاني بشكل متزايد من الإفراط في التنظيم».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز