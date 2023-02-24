الأسهم الأوروبية تتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 2023

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بعدما تكبدت أكبر خسارة أسبوعية في 2023 لتنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض بعدما غذت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المخاوف من أن تستمر البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضاً 1 % ليتخلى عن المكاسب التي حققها في وقت سابق من الجلسة بعدما جاء التضخم في الولايات المتحدة أكبر من المتوقع، مما عزز المخاوف من أن يضطر المركزي الأمريكي لمواصلة رفع الفائدة لفترة أطول في أكبر اقتصاد في العالم.

وأنهى المؤشر الأوروبي الأسبوع منخفضاً 1.4 %، وتصدرت أسهم شركات التعدين الخاسرين مع انخفاض أسعار المعادن في ظل ضعف الطلب في الصين وارتفاع الدولار.

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