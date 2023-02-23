النفط يرتفع 2 % وزيادة المخزونات الأمريكية تحد من المكاسب

المصدر: لندن - رويترز

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قفزت أسعار النفط اليوم الخميس بأكثر من 2 %، لكن زيادة أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية حدت من المكاسب التي جاءت مدعومة بالقيود على الإمدادات الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 96 سنتاً أو 1.2 % إلى 81.56 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1434 بتوقيت جرينتش، مقارنة بنحو 98 دولاراً قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل عام.

وواصل خام برنت الارتفاع في وقت لاحق مسجلاً أعلى مستوى خلال الجلسة عند 82.68 دولاراً للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 91 سنتاً، أي ما يعادل 1.2 % إلى 74.86 دولاراً للبرميل بعد ست جلسات من الخسائر. وكان الخام القياسي الأمريكي قد ارتفع أكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة.

المخزونات الأمريكية

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة اليوم الخميس أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 7.6 ملايين برميل إلى 479 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير، وهو ما يزيد على 3 أمثال ما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 2.1 مليون برميل.

وأثارت زيادة مخزونات النفط الأمريكية في جميع الأسابيع منذ منتصف ديسمبر مخاوف بشأن الطلب.

وحظيت الأسعار بالدعم بعد اعتزام روسيا خفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بما يصل إلى 25 % في مارس لتتجاوز تخفيضاً أعلنت عنه للإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً.

وخسر كلا الخامين القياسيين أكثر من دولارين في الجلسة السابقة بسبب التوقعات بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة.

وكشف محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء أن غالبية مسؤولي البنك اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع تستدعي الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى في الأسابيع القليلة الماضية ما يجعل النفط أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

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