«مورجان ستانلي» يرفع تقديراته لنمو الطلب على النفط %36

المصدر: (رويترز)

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رفع «مورجان ستانلي» تقديراته لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بنحو 36 %، استناداً إلى الزخم المتزايد نتيجة رفع الصين القيود المرتبطة بجائحة «كوفيد 19» وانتعاش قطاع الطيران، لكنه أشار إلى أن زيادة المعروض من روسيا سيعوض ذلك الزخم.

وقال البنك في مذكرة أمس: إن الاستهلاك العالمي للنفط من المتوقع أن يرتفع حوالي 1.9 مليون برميل يومياً مقارنة مع توقعاته السابقة بأن يبلغ النمو 1.4 مليون برميل يومياً. وذكر البنك أن «مؤشرات حركة النقل في الصين، مثل الازدحام، ترتفع بشكل مطرد»، بينما «عززت جداول رحلات الطيران توقعات الطلب على وقود الطائرات».

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