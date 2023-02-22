الدولار عند أعلى مستوى في 6 أسابيع

المصدر: (لندن - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حوم الدولار عند أعلى مستوى في ستة أسابيع. وجرى تداول الدولار مقابل 134.65 يناً بارتفاع 0.3 %. وارتفع 0.2 % مقابل اليورو عند 1.0665 دولار.

واتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل زيادة لرابع أسبوع على التوالي، وصعد 1.7 % منذ بداية فبراير.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.5 % إلى 0.6878 دولار، متخلياً عن بعض المكاسب التي حققها في اليوم السابق. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.3 % مقابل الدولار إلى 1.20065 دولار، لكنه حقق أداء أفضل أمام اليورو وجرى تداوله مقابل 88.81 بنساً.

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