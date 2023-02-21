وزير الطاقة السعودي: قرارات «أوبك+» ليست مسيسة

المصدر: (الرياض - رويترز)

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أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس، أن قرارات تكتل «أوبك+»، ليست مسيسة، وتعتمد على العوامل الأساسية في السوق، مشيراً إلى أن التكتل يتحلى بالمرونة الكافية لتعديل سياسته، كلما اقتضى الأمر.

وأدلى الوزير السعودي بتلك التصريحات خلال منتدى إعلامي في الرياض، وتشير تصريحاته إلى قرار اتخذته المجموعة أكتوبر الماضي، لخفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يومياً.

ووافق التكتل، المؤلف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفاء من بينهم روسيا، على اعتماد تلك التخفيضات حتى نهاية 2023. وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أكد خلال مقابلة مع إنرجي أسبكتس، الأسبوع الماضي، أن قرار الخفض سيستمر لباقي العام.

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