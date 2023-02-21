«بيتكوين» ترتفع قرب 25 ألف دولار

المصدر: (لندن - وكالات)

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ارتفعت العملات المشفرة في تعاملات أمس لتتداول عملة «بيتكوين» الرقمية قرب 25 ألف دولار، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي سيصدر هذا الأسبوع. وصعدت «بيتكوين» بـ 1.71 % عند 24944.75 دولاراً خلال التعاملات أمس وسط إقبال المستثمرين على المخاطرة، وفقاً لبيانات «كوين باس». كما ارتفعت كل من الإيثريوم 1.61 % إلى 1714.12 دولاراً، والريبل 1.27 % عند 39.35 سنتاً.

وقرر صندوق التحوط «جالويس كابيتال» وهو أحد أبرز ضحايا انهيار بورصة «إف تي إكس»، الإغلاق وإعادة أمواله المتبقية إلى المستثمرين، بعد احتجاز نصف أصوله في بورصة العملات المشفرة المنهارة، وفقاً لما نقلته «فاينانشيال تايمز».

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