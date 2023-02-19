منصة صينية للتسوق تهدد عرش «أمازون» و«ولمارت»

المصدر: دبي - البيان

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تمكنت منصة تسوق جديدة عبر الإنترنت، مرتبطة بأحد أكبر بائعي التجزئة في الصين، من احتلال صدارة قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً في الولايات المتحدة، متجاوزة «أمازون» و«ولمارت».

وبحسب «سي إن إن»، ظهر تطبيق «تيمو»، الذي يحمل اسم شركة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت تتخذ من بوسطن مقراً لها، وتشارك المنتجات نفسها عملاق التجارة الصيني «بيندودو»، أول مرة بشكل جلي في مباراة «سوبر بول».

وأطلقت «تيمو»، التي تدير متجراً كبيراً على الإنترنت لكل المنتجات تقريباً - من السلع المنزلية إلى الملابس إلى الإلكترونيات - إعلاناً تجارياً خلال المباراة يشجع المستهلكين على «التسوق مثل الملياردير».

وقال متحدث باسم «تيمو» للشبكة : «خلال تلك المرحلة، نريد مشاركة المستهلكين لدينا بأنه يمكنهم التسوق بحرية بسبب السعر الذي نقدمه».

أدت هذه الأسعار المنخفضة بشكل مدهش، وفقاً للمعايير الغربية على الأقل، إلى مقارنات بـ«شركة شين» للأزياء الصينية السريعة الناشئة التي تقدم أيضاً مجموعة واسعة من الملابس والسلع المنزلية الرخيصة، وحققت نجاحات كبيرة في الأسواق، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وتعتبر «شين» واحدة من منافسي «تيمو»، إلى جانب «علي إكسبريس» التابعة لـ«علي بابا»، و«وش»، اللتين تبيعان سلع التجزئة بأسعار مخفضة، ومقرهما الولايات المتحدة، وفقاً لأبحاث «كورسايت». وأُطلقت شركة «بي دي دي» تيمو، العام الماضي، و«بي دي دي» هي الشركة الأم المدرجة في الولايات المتحدة، وكانت تعرف باسم «بيندودو» قبل أن تغير اسمها رسمياً هذا الشهر.

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