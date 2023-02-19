3.9 % خسائر عقود خام برنت الآجلة في أسبوع

المصدر: لندن - الوكالات

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تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أول من أمس، مع القلق بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط كبيرة هذا الأسبوع، مع ارتفاع حاد للمخزونات الأمريكية، واتجاه الولايات المتحدة للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل تراجعاً 2.5% أو 2.14 دولار عند 83 دولاراً للبرميل عند التسوية، لتسجل خسارة أسبوعية 3.9%.

وانخفض خام غرب تكساس الأمريكي تسليم مارس بنحو 2.7% أو 2.15 دولار ليسجل 76.34 دولاراً ليهبط 4.2% الأسبوع الماضي.

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