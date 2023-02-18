«غوغل» تسرّح نحو 190 موظفاً في سنغافورة

المصدر: سنغافورة - د ب أ

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قامت شركة غوغل العملاقة للتكنولوجيا بتسريح نحو 190 موظفاً في سنغافورة، وهو ما يمثل نحو 6% من قوتها العاملة البالغة نحو 3 آلاف موظف هناك، وفقاً لما نقلته صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية، اليوم، عن موظفين سابقين.

وقال الموظفون إن التخفيضات أثرت في أولئك الذين يعملون في العديد من الخدمات التقنية، بما في ذلك «غوغل باي» و«غوغل كلاود» و«غوغل أناليتيكس»، إضافة إلى العديد من أقسام الشركة، بما في ذلك المالية والقانونية والثقة والسلامة.

ووفقاً لـ«غوغل»، كانت التخفيضات في سنغافورة جزءاً من عملية أوسع نطاقاً شملت 12 ألف تخفيض لوظائف في أنحاء العالم، أعلن عنها الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي في يناير، لكن الشركة رفضت مشاركة العدد المتأثر في سنغافورة.

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