توقعات برفع الفائدة الأمريكية مجدداً

المصدر: (واشنطن - رويترز)

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قال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع الآن أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، بربع نقطة مئوية في كل مرة، بعد أن أشارت بيانات هذا الأسبوع إلى ارتفاع التضخم وقوة سوق العمل.

وأظهر تقرير أن أسعار المنتجين في يناير الماضي تسارعت بأكبر هامش في سبعة أشهر، في حين أظهر تقرير آخر أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض على غير متوقع الأسبوع الماضي. وتقدر أسواق المال حالياً أن يصل معدل سعر الفائدة النهائي إلى 5.3 % بحلول يوليو المقبل. وتوقع أغلب خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت رويترز آراءهم قبل أحدث البيانات الأمريكية، أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين أخريين على الأقل في الأشهر المقبلة.

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