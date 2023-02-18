أسعار الغاز في أوروبا إلى أقل مستوى منذ 18 شهراً

المصدر: (فرانكفورت - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية، التي كانت قد ارتفعت جراء الحرب الروسية الأوكرانية، قبل حوالي عام، إلى مستوى لم تشهده منذ 18 شهراً.

وانخفض أمس سعر الجملة للعقود الآجلة إلى أقل من 50 يورو لكل ميجاوات ساعة، للمرة الأولى، منذ أغسطس 2021، وذلك استناداً إلى سعر الغاز الطبيعي الهولندي «تي تي إف»، هو السعر القياسي للغاز في أوروبا.

كان الاعتماد الكبير على الغاز الروسي قد أدى إلى أزمة طاقة، في القارة العام الماضي. وفي وقت ذروة الأزمة، تم دفع أسعار تقدر بأكثر من 300 يورو لكل ميجاوات/‏‏‏ساعة. لكن الطلب لم يكن كبيراً، كما كان يفترض، ويرجع ذلك إلى الطقس الشتوي المعتدل، والحملات التي تهدف إلى دعم توفير الطاقة. وفي المقابل، تمكنت الحكومات من تخزين كميات في منشآت الغاز الطبيعي.

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