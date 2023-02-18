14.2 مليار يورو أرباح «أليانز» التشغيلية

المصدر: (فرانكفورت - د ب أ)

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سجلت شركة التأمين الألمانية «أليانز» أرباح تشغيل قياسية بلغت 14.2 مليار يورو، بزيادة 5.7 %، حسبما أعلنت الشركة أمس في فرانكفورت.

وجاءت النتائج عند الحد الأعلى لتوقعات الشركة، وفاقت توقعات المحللين بشكل كبير. وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة أوليفر بات، أن تسجل الشركة أرباحاً تشغيلية هذا العام تتراوح بين 13.2 و15.2 مليار يورو.وارتفع صافي الدخل العائد للمساهمين 1.9 % إلى 6.7 مليارات يورو.

وفي عامي 2021 و2022، تأثرت نتائج الشركة بسبب تعويضات تأمينية بالمليارات، بالإضافة إلى عقوبات بسبب فضيحة استثمارية تورطت فيها شركة «أليانز جلوبال إنفيستورز» في الولايات المتحدة.

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