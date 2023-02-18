خسائر «يونيبر» الألمانية للطاقة تتجاوز 20 مليار دولار في 2022

المصدر: دوسلدورف - د ب أ

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أعلنت شركة الطاقة الألمانية يونيبر، في مقرها بمدينة دوسلدورف، أمس، صافي خسائر بقيمة 19.1 مليار يورو (20.3 مليار دولار)، لتؤكد بذلك بيانات صدرت في وقت سابق.

وقالت الشركة، التي تمتلك الدولة الألمانية 1ر99 % منها، إن شحنات الغاز الروسي التي لم تصل أثرت بشكل كبير على نتائجها لعام 2022، في حين لا تزال أنشطتها الأخرى تحقق أرباحاً.

وقال الرئيس التنفيذي كلاوس-ديتر ماوباخ، «عبء تكاليف الشراء الخاصة باستبدال الغاز وضع شركتنا في موقف صعب للغاية، وقد تم حله عبر الدعم الحكومي. وتعد يونيبر في جوهرها شركة قوية اجتازت بنجاح أصعب عام في تاريخها». وبلغت خسائر يونيبرو الروسية، التابعة ليونيبر 4ر4 مليارات يورو.

وتعد يونيبر، التي كانت يوماً ما أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، ضمن الشركات الأكثر تضرراً من الحرب في أوكرانيا، حيث تطلب الأمر حزمة إنقاذ هائلة من الحكومة، ما أدى إلى تأميمها في وقت متأخر من العام الماضي.

ويبلغ إجمالي المساعدات الحكومية للشركة نحو 5ر34 مليار يورو.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت يونيبر أنها سوف تتغلب على المشاكل الناجمة عن خفض شحنات الغاز الروسي بحلول 2024 على الأكثر، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وأفاد تقرير بشأن الأرباح صدر أمس بأن الشركة ستواصل مواجهة تكاليف استبدال الغاز المرتفعة على مدار السنوات المقبلة. وأضاف أن المساعدة المالية من الدولة لدعم احتياجات السيولة «ستنتهي تدريجياً مع مرور الوقت».

بدورها،قالت المديرة المالية تينا توميلا: «يجب أن ندرك أنه خلال الأرباع المستقبلة أيضاً سوف تعتمد أرباح يونيبر بشكل كبير على مقدار تكاليف شراء الخاصة باستبدال الغاز. وفي المقابل سوف تعتمد تلك التكاليف بشكل كبير على سعر الغاز».

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