32 % تراجع أرباح «لينوفو» الفصلية

المصدر: (بكين - د ب أ)

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أعلنت شركة لينوفو الصينية للإلكترونيات، أمس، تراجع أرباحها في الربع الثالث للفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2022 بنحو 32 %.

وذكرت الشركة أن صافي عائداتها، غير المنسوبة لحملة الأسهم، تراجعت إلى 437 مليون دولار مقابل 640 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2021.

وخلال الربع الثالث بلغ 15.3 مليار دولار بانخفاض 24 % مقارنة بذات الربع من 2021. وجاءت تلك النتائج أقل من تقدير وضعته رفينيتيف استنادا لآراء سبعة محللين بلغ 16.39 مليار دولار. وانخفضت قيمة العائد الأساسي للسهم إلى 3.65 سنتات مقابل 5.5 سنتات قبل عام.

وتراجعت عائدات المجموعة 24 % لتصل إلى 15.27 مليار دولار مقابل 20.13 مليار دولار قبل عام.

وارتفعت عائدات المجموعة من الأعمال التي لا ترتبط بالحاسبات الشخصية 41 %، فيما ظلت الربحية ثابتة.

وقالت «لينوفو» إن محركاتها المتنوعة لتحقيق النمو مثل مجموعة «سوليوشنز أند سيفرسيز جروب» ومجموعة «إنفراستراكشرز سوليوشنز» سجلت نمواً في عائداتها 23 % و48 % على الترتيب.

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