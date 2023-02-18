للمرة الأولى منذ 2021.. سعر الغاز الطبيعي في أوروبا أقل من 50 يورو

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفض سعر الغاز الطبيعي في أوروبا الجمعة إلى ما دون 50 يورو للمرة الأولى منذ نحو عام ونصف عام، فيما يؤدي طقس الشتاء المعتدل إلى انحسار الطلب على التدفئة.

وبلغ مؤشر "تي تي إف" الهولندي المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا، 48,775 يورو، وهو مستوى سجّل للمرة الأخيرة في أغسطس 2021، ما يجعله أقل بحوالي سبع مرات من أعلى مستوى سجله بعد بداية الصراع الروسي الأوكراني قبل نحو عام.

وقال المحلل في "يونيكريدت" إدواردو كامبانيلا إن "أسعار الغاز الأوروبية انخفضت بنسبة 50 في المئة منذ نوفمبر بفضل الطقس الدافئ بشكل غير مألوف والمنافسة الخافتة مع الصين عندما كانت استراتيجيتها لمكافحة الجائحة صفر كوفيد ما زالت سارية".

وأنهت الصين سياستها في ديسمبر، لكن ذلك لم يرفع بعد طلبها على الغاز.

وعقب بداية الحرب الروسية الأوكرانية، اضطرت الدول الغربية إلى تأمين إمدادات الغاز من خارج روسيا وأصبحت النرويج المورد الرئيسي لأوروبا.

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