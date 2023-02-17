استقالة رئيس البنك الدولي

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس استقالته، موضحاً أنه سيغادر منصبه في 30 يونيو، قبل عام من انتهاء ولايته، في أوج إصلاحات تشهدها المؤسسة المالية التي تواجه ضغوطاً لبذل مزيد من الجهود بشأن المناخ.

وقال إن المجموعة «متينة في أساسها، وقابلة للبقاء مالياً وفي وضع جيد لزيادة تأثيرها على التنمية في مواجهة الأزمات العالمية». وكان مالباس (66 عاماً) الرئيس الثالث عشر للبنك الدولي، عين في هذا المنصب في أبريل 2019 لولاية مدتها ٥ سنوات، بناءً على اقتراح من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ولم يحدد أسباب رحيله. لكنه تحدث في مذكرة أرسلها إلى موظفي البنك عن «تحديات جديدة».

وواجه مالباس مؤخراً انتقادات واتهامات بالتشكيك في مسألة المناخ والامتناع عن تعزيز التمويل لمشاريع المناخ. وقال البنك الدولي إن البحث عن رئيس للمؤسسة خلفاً له سيبدأ الآن، وستقترح الولايات المتحدة مرشحاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز