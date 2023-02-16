بعد 4 سنوات.. رئيس البنك الدولي يقرر ترك منصبه

المصدر: رويترز، أ ف ب

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أعلن ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، عن قراره ترك منصبه يوم 30 يونيو، بعد أكثر من أربع سنوات قضاها.

وأبلغ مالباس، البالغ من العمر 66 عاماً، والرئيس الثالث عشر للمؤسسة التي تتخذ مقراً في واشنطن، مجلس الإدارة، أمس، بقراره.

وقال: «بعد طول تفكير، قررت خوض تحديات جديدة».

وأضاف: «هذه فرصة لانتقال سلس للقيادة فيما تعمل مجموعة البنك لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة».

يُذكر أن دونالد ترامب عيَّن مالباس في المنصب عندما كان رئيساً للولايات المتحدة.

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