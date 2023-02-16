توقع طلب قياسي على النفط في 2023

المصدر: (باريس- أ ف ب)

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توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن يسجّل الطلب العالمي على النفط مستويات قياسية عام 2023، مع تخلي الصين، التي تعد أكبر مستهلك، عن قيود كوفيد، وتعافي السفر جواً من تداعيات الوباء.

ويتوقع بأن يصل الطلب إلى 101,9 مليون برميل يومياً بزيادة بمليوني برميل يومياً عن العام الماضي، بحسب ما جاء في تقرر الوكالة الشهري. يعني ذلك زيادة بمليون و400 ألف برميل يومياً عن مستويات ما قبل الوباء عام 2019.

وحددت شركة أبحاث الطاقة المستقلة «رايستاد»، نقطة التحوّل في عام 2025 على أقرب تقدير. وتسهم منطقة آسيا والهادئ بالجزء الأكبر من الزيادة في الطلب، فيما تسهم الصين وحدها بنحو نصف النمو المتوقع في 2023، بعدما ألغت سياسة صفر كوفيد في ديسمبر.

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