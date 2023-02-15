تعليق رحلات الركاب المنتظمة بمطار فرانكفورت الجمعة بعد ميونيخ وهامبورغ

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

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أعلن مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، مساء اليوم تعليق رحلات الركاب المنتظمة بعد غد الجمعة، وذلك بعد إعلان نقابة فيردي للعاملين في قطاع خدمات تنظيم إضرابات في ذلك اليوم في عدة مطارات ألمانية منها مطار فرانكفورت. وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن كل من مطاري ميونيخ وهامبورغ خطوة مماثلة في وقت سابق من اليوم.

وقالت متحدثة باسم شركة فرابورت المشغلة للمطار إن حركة التشغيل المنتظم لن تكون ممكنة في المطار يوم الجمعة بسبب الإضراب التحذيري، مشيرة إلى أن الرحلات الطارئة سيتم استثناؤها من هذا الإجراء.

وأضافت المتحدثة أن عدد الرحلات المنتظمة التي كانت مقررة في مطار فرانكفورت ليوم الجمعة يبلغ 1005 رحلات وذكرت أن عدد ركاب هذه الرحلات يبلغ 137 ألف شخص، ودعت الركاب إلى عدم الذهاب إلى المطار والاستعلام عن رحلاتهم لدى شركات الطيران.

وذكرت شركة فرابورت عبر موقعها الإلكتروني أنه «من غير الممكن ضمان التشغيل المنتظم»، وقالت إن «الركاب الراغبين في بدء رحلاتهم في فرانكفورت لن يتمكنوا من اللحاق برحلاتهم» ونوهت بأن هذا الأمر يسري أيضاً على رحلات التوقف المؤقت (الترانزيت).

كانت نقابة فيردي أعلنت عن الدعوة إلى تنظيم إضراب تحذيري ليوم كامل بعد غد الجمعة في سبعة مطارات ألمانية وهي ميونخ وفرانكفورت وهامبورج وشتوتجارت ودورتموند وهانوفر وبريمن، وذلك بغرض زيادة الضغط في المفاوضات الخاصة بأجور العاملين في مجال الخدمة العامة. ومن المنتظر أن يبدأ الإضراب في ساعة مبكرة من صباح الجمعة وينتهي ليل الجمعة / السبت.

وإلى جانب المفاوضات الخاصة بأجور العاملين في قطاع الخدمة العامة، هناك أيضاً مفاوضات محلية خاصة بأجور العاملين في خدمات المناولة الأرضية وكذلك مفاوضات على صعيد ألمانيا تتعلق بأجور العاملين في الأمن الجوي.

وسيتم استثناء رحلات توصيل المساعدات العينية إلى ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا من الإضراب التحذيري.

وتطالب فيردي ورابطة موظفي الخدمة المدنية في مفاوضات الأجور بزيادة في الراتب بنسبة 10.5% أو ما لا يقل عن 500 يورو (537 دولاراً) لحوالي 2.5 مليون موظف في الخدمة العامة للحكومات الاتحادية والمحلية على أن تبلغ مدة التعاقد 12 شهراً، وفي المقابل رفض أرباب العمل هذه المطالب ومن المنتظر أن تجري الجولة الثانية من المفاوضات في مدينة بوتسدام في 22 و23 من الشهر الجاري.

وشهد محور فرانكفورت اليوم بالفعل تأخيرات وإلغاء لرحلات آلاف الركاب بعد أن أدى تلف كابل في أحد خطوط السكك الحديدية المحلية «إس بان» في فرانكفورت إلى تعطل أنظمة كمبيوتر في شركة لوفتهانزا، وبناء على هذا وصل عدد الرحلات التي تم إلغاؤها حتى وقت مبكر من مساء اليوم في مطار فرانكفورت إلى 242 رحلة من 1000 رحلة مقررة، وطلبت الشركة إلى الركاب المتضررين السفر عبر السكك الحديدية.

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