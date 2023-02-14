ميرسك تقاضي إيفرجرين

المصدر: (كوبنهاجن - رويترز)

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قالت مجموعة ميرسك للشحن أمس إنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة إيفرجرين المالكة والمشغلة لسفينة الحاويات إيفر جيفن التي عطلت حركة الملاحة في قناة السويس لستة أيام في 2021، وطالبت بتعويض عن التأخيرات التي تسببت فيها حادثة الجنوح. ولم تكشف الشركة الدنماركية عن حجم التعويض المطلوب أو التوقيت الذي رفعت فيه الدعوى

. وسدت إيفر جيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، المجرى الملاحي للقناة وسط رياح قوية لستة أيام في مارس 2021، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة في الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية. والسفينة مستأجرة لشركة الشحن التايوانية إيفرجرين من شركة شوي كيسن اليابانية التي تمتلكها.

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