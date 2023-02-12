«دويتشه بنك» يطالب أوروبا برفع أسعار الفائدة

المصدر: (فرانكفورت - د ب أ)

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أكد رئيس مصرف «دويتشه بنك» الألماني، كريستيان زيفينج، أنه من الضروري للغاية رفع المزيد من أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع في منطقة اليورو. وقال: مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة. تكلفة الطاقة يمكن أن ترتفع بسهولة مرة أخرى، وإعادة فتح الصين يمكن أن تعطي أيضاً الأسعار دفعة مؤقتة. ورفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في منطقة اليورو، التي تضم 20 عضواً للمرة الخامسة على التوالي في بداية فبراير الجاري، ولا يستبعد اتخاذ قرار بزيادة أخرى بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال اجتماعه المقرر في 16 مارس المقبل.

ويبلغ سعر الفائدة الأساسي في منطقة اليورو حالياً 3%. ومعدل الإيداع، الذي تحصل عليه البنوك التجارية عند إيداع الأموال لدى البنك المركزي الأوروبي 2.5 %. وتجعل أسعار الفائدة المرتفعة القروض أكثر تكلفة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء الطلب، وبالتالي مساعدة البنك المركزي الأوروبي على خفض التضخم إلى الهدف البالغ حوالي 2 %.

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