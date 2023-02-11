استمرار خسائر سوق العملات المشفرة

المصدر: نيويورك - وكالات

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شهد سوق العملات المشفرة خسائر فادحة في الأشهر الماضية، مع إفلاس عدة منصات للتداول واتهام مؤسس «إف تي إكس» بالاحتيال، وتراجعت أسعار العملات الرقمية المشفرة، أمس، وسط ملاحقات قضائية من السلطات الأمريكية لمنصات العملات المشفرة.

وحذر عضو مجلس محافظي الاحتياط الفيدرالي، كريستوفر والر، قائلاً: «إن مستثمري العملات المشفرة قد يخسرون كل أموالهم». وذكر في تصريحات، أن تأثير العملات المشفرة غير المباشر في النظام المالي الأوسع كان محدوداً حتى الآن، ولكن من الضروري أن يتأكد المنظمون من تخفيف أخطار الاستقرار المالي المرتبطة بهذا السوق.

وأضاف: إذا كان أي شخص يريد الاحتفاظ بهذا النوع من الأصول، فليفعل ذلك، ولكن إذا قمت بشراء أصل مشفر وتراجع سعره إلى الصفر في مرحلة ما، فلا تشعر بالمفاجأة ولا تتوقع من دافعي الضرائب أن يتحملوا خسائرك.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة في تداولات أمس بنسبة 0.92% لتصل إلى 1.01 تريليون دولار، وبلغ حجم التداول في آخر 24 ساعة نحو 49.31 مليار دولار، بتراجع قدره 33.88%.

وانتشر الذعر في سوق كريبتو لتداول العملات الرقمية المشفرة، بعد أن اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية منصة تداول كريبتو Kraken التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها بتقديم برنامج ستاكينغ غير مسجل للعملات الرقمية، ووصفته بأنه انتهاك لقانون الأوراق المالية الأمريكي.

ورغم الهبوط المفاجئ في سوق كريبتو، يواصل المستثمرون عمليات الشراء وخصوصاً على عملة بيتكوين؛ لاعتقادهم أنها هزة مؤقتة، وخصوصاً في ظل ارتفاع معدلات البطالة، ما يشير إلى توجه الفيدرالي الأمريكي لمواصل سياسة التشديد النقدي.

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