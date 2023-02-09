أستراليا تحمي الحيد المرجاني العظيم بحظر منجم للفحم

المصدر: البيان

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لأول مرة في التاريخ، منعت أستراليا إنشاء منجم للفحم بموجب قوانين البيئة، ورفضت الحكومة اقتراحاً بإنشاء منجم جديد على بعد حوالي 10 كيلومترات (6.2 أميال) من الحاجز المرجاني.

وقالت وزيرة البيئة تانيا بليبيرسك إن المشروع يشكل خطراً غير مقبول على منطقة التراث العالمي، والتي هي بالفعل معرضة بشدة للخطر.

واقترحت شركة سنترال كوينزلاند للفحم بناء منجم مفتوح على بعد 700 كيلومتر شمال غرب بريزبين، من شأنه أن ينتج الفحم الحراري وفحم الكوك ويعمل لمدة 20 عاماً تقريباً.

وأعلنت السلطات أن الحاجز المرجاني العظيم - أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم - عانى أربع عمليات تبييض جماعية في السنوات الست الماضية بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.

كما أوصت حكومة ولاية كوينزلاند العام الماضي نظراءها الفيدراليين برفض الاقتراح، قائلة "إن المخاطر البيئية كبيرة".

وتعرضت حكومة حزب العمال الأسترالية - المنتخبة في مايو - لضغوط من بعض الجهات لمنع أي مشاريع مستقبلية لتعدين الفحم والغاز.

وتعُد أستراليا مورداً عالمياً رئيسياً للوقود الأحفوري. وعندما يتم أخذ الصادرات في الاعتبار، فإن الدولة تنتج 3.6 ٪ من انبعاثات العالم، ولكن مع 0.3 ٪ فقط من سكان العالم.

في حين زادت الحكومة الجديدة بشكل كبير هدف خفض الانبعاثات في أستراليا لعام 2030، وأعلنت أنها ستوافق على أي مشاريع جديدة للوقود الأحفوري لها معنى تجاري.

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