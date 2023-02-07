«باك بيس» تتعاون مع «مايكروسوفت» لتوفير حلول مبتكرة لعملاء البنوك

المصدر: دبي ـ البيان

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أكدّت «باك بيس»، أنها ستتعاون مع شركة «مايكروسوفت» لتوفير منصّتها المبتكرة للخدمات المصرفية التفاعلية عبر سوق «مايكروسوفت أزور»، بهدف دعم قطاع المصارف مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المتكاملة التي تشمل رفع إنتاجية الموظفين وضمان أمن الخدمات والامتثال للأنظمة وتوفير تجربة عملاء سلسة من جهة أخرى.

ويهدف التعاون كذلك إلى تمكين المصارف كذلك تخصيص المزيد من الوقت اليوم للتركيز على تلبية احتياجات عملائهم وموظفيهم، بدلاً من التركيز فقط على توفير الخدمات المرتبطة بالسلع الأساسية.

وقال ماتيس إيبيه، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «باك بيس»: «يسرّنا أن نوفّر اليوم منصّة الخدمات المصرفية التفاعلية الخاصّة بنا لقاعدة أكبر من العملاء على مستوى منطقة الخليج، وذلك من خلال سوق»مايكروسوفت أزور«التجارية. وسوف نتمكّن، عبر الاستفادة من الخبرات الواسعة التي تتمتع بها كلتا الشركتين، من تزويد المصارف وغيرها من المؤسسات المالية بالأنظمة والأدوات التكنولوجية اللازمة لتحقيق أهدافها المرتبطة بالتحوّل الرقمي بكلّ سلاسة، بما يضمن تجربة عملاء متميّزة وتفاعلية بامتياز. وينعكس ذلك بشكل واضح من خلال العمل الذي نقوم به مع المصارف على مستوى المنطقة، حيث يمكن لشركة»مايكروسوفت«أن تلعب دوراً محورياً في تسهيل عملية التنفيذ بفضل ما تملكه من خبرات واسعة.

وبات بإمكان العملاء، من خلال الاستفادة من المزايا التي تقدّمها كل من الشركتين، الحصول على خدمات مالية متكاملة تتيح للمصارف التوقّف عن الإسراف في الإنفاق على الأنظمة التكنولوجية المتقادمة والبدء في تحقيق قيمة حقيقية للعملاء، من خلال دعم جهودهم الهادفة إلى تسريع وتيرة التحوّل الرقمي.

وستكون منصّة الخدمات المصرفية التفاعلية من»باك بيس«بمثابة امتداد للخدمات التي توفرها سحابة»مايكروسوفت«للخدمات المالية وواجهة العملاء التي تستفيد من كافة المزايا التي توفرها»مايكروسوفت«. وتقدّم»باك بيس«أطر عمل جاهزة للاستخدام تشمل كافة مراحل تجربة العملاء، فضلاً عن مجموعة واسعة من المزايا التي تتيح للمصارف تقديم حلول وخدمات فريدة من نوعها ومصمّمة بالتحديد لتلبية احتياجات عملائها.

أما»مايكروسوفت«، فتدعم المنصّة التفاعلية من»باك بيس«من خلال بنيتها التحتية القوية القائمة على السحابة، في ظلّ ضمان أمن الخدمات والامتثال للأنظمة وإمكانية تشغيل مختلف النظم بشكل مشترك وتفاعلي. ومن شأن ذلك أن يمكّن المصارف من تحقيق نمو سريع وتبنّي نموذج تشغيل قائم على السحابة. وتتيح هذه المنصّة لموظفي المؤسسات المالية القدرة على إعادة استخدام الأنظمة والأدوات الحالية من»مايكروسوفت«، بما يسهم في تسهيل عملية دمج وتقديم الخدمات المصرفية التفاعلية التي تمكّن الموظفين بدورها من خدمة العملاء بطرق أكثر فعالية.

ومن جانبها، قالت هدى يونان، مديرة الخدمات المالية لدى»مايكروسوفت«في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: يأتي هذا التعاون تأكيداً على التزامنا المستمرّ بتزويد عملائنا من المؤسسات بالأدوات التكنولوجية الضرورية لتحقيق أهدافهم المنشودة. وبات بإمكان المؤسسات المالية اليوم، من خلال دمج أدوات»مايكروسوفت«الحالية بمنصّة»باك بيس«، الاستفادة من التطوّرات الرقمية في ظلّ مواصلة الحصول على المزايا والحلول التي تقدّمها»مايكروسوفت" من دون أيّ انقطاع في الخدمة.

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