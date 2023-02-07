توقعات متفائلة لـ«أوبك»مع عودة فتح الاقتصاد الصيني

المصدر: (نيودلهي - د ب أ)

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أشار هيثم الغصن، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلاً في خضم إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد سنوات عدة من قيود مكافحة جائحة كورونا واستراتيجية صفر «كوفيد». ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء، قال الغصن أمام منتدى أسبوع الطاقة الهندي إنه توجد إمكانية واسعة للطلب على النفط هذا العام، وأيضاً إمكانية لحدوث تقلبات.

ولفت هيثم الغصن، إلى أن «كوفيد19»لا يزال «وحشاً» يفرض نطاقاً من «الأمور المجهولة» بالنسبة للأسواق العالمية. وأضاف إن وزراء الدول الأعضاء في تحالف «أوبك بلس» لا يفصلهم سوى «اتصال هاتفي» إذا ما تطلب الأمر التدخل، واتخاذ قرار بشأن التدخل في حجم المعروض من النفط.

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