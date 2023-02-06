بريطانيا تواجه أكبر إضراب للعاملين في الرعاية الصحية

المصدر: رويترز

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بدأ العاملون في قطاع الصحة في بريطانيا أكبر إضراباتهم، اليوم، إذ أضرب عشرات الآلاف من العاملين في التمريض والإسعاف، وسط خلاف متصاعد مع الحكومة حول الأجور، ما سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في جهاز الصحة العامة.

وشارك العاملون في التمريض والإسعاف في إضرابات منفصلة منذ أواخر العام الماضي، لكن إضراب اليوم الذي يشارك فيه العاملون من المجالين، ومعظمهم في إنجلترا، سيمثل أكبر إضراب في تاريخ جهاز الصحة العامة الذي بدأ عمله قبل 75 عاماً.

وقال ستيفن بويس، المدير الطبي لجهاز الصحة العامة في إنجلترا، إن العاملين في التمريض سيضربون يوم غد، بينما ستضرب أطقم الإسعاف يوم الجمعة، بينما سيشهد الإضراب أيضاً مشاركة مختصين في العلاج الطبيعي يوم الخميس، ما سيجعله على الأرجح الأسبوع الأكبر تأثيراً في الخدمات حتى الآن.

ويطالب العاملون في مجال الرعاية الصحية بزيادة الأجور كي تناسب أسوأ تضخم تشهده بريطانيا منذ أربعة عقود، في حين تقول الحكومة إن تكلفة ذلك ستفوق قدرتها، وستؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، وبالتالي رفع أسعار الفائدة ومدفوعات الرهن العقاري.

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