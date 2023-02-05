النفط يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع في جلسة متقلبة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بعد أن أذكت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، ومع سعي المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن الحظر الوشيك من الاتحاد الأوروبي على منتجات التكرير الروسية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار بما يعادل 2.7%، أول من أمس، إلى 79.94 دولاراً بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 84.20 دولاراً.

وبلغ أدنى مستوى في الجلسة 79.72 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ 11 يناير الماضي.

وأغلق خام غربي تكساس الوسيط الأمريكي منخفضاً 2.49 دولار أو 3.3% إلى 73.39 دولاراً، وذلك بعدما تحرك في نطاق بين 78 دولاراً و73.13 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يناير.

وسجل خام برنت تراجعاً هو 7.8% الأسبوع الماضي فيما انخفض خام غربي تكساس الوسيط 7.9%.وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل كبير في يناير وسط استمرار قوة سوق العمل، إلا أنه من المفترض أن يمنح تراجع وتيرة ارتفاع الأجور مرة أخرى مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي متنفساً في معركته لكبح التضخم.

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