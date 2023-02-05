النتائج تتلاعب بمؤشرات «وول ستريت»

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة في بورصة وول ستريت على انخفاض في ختام جلسات الأسبوع الماضي بعد أن أثارت بيانات الوظائف القوية بشكل مفاجئ مخاوف في شأن إجراءات مجلس الاحتياط الاتحادي لرفع الفائدة بشكل كبير، في حين استقبل المستثمرون مجموعة متباينة من تقارير نتائج الأعمال الفصلية لشركات كبرى وتدهور أداء عمالقة التكنولوجيا.

وبناء على بيانات غير رسمية، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 43.38 نقطة يما يعادل 1.04% إلى 4136.14 نقطة، أول من أمس، ونزل مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 193.86 نقطة أو 1.59% إلى 12007.24 نقاط، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 129.96 نقطة أو 0.38% ليغلق عند 33923.98 نقطة.

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