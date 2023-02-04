أدنى تضخم لأسعار المنتجين في منطقة اليورو خلال 13 شهراً

المصدر: (بروكسل/‏ فرانكفورت - د ب أ)

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انخفض تضخم أسعار المنتجين في منطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوى منذ 13 شهراً، فيما واصلت أسعار الطاقة الارتفاع بمعدل بطيء، حسبما أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أمس.

وبحسب البيانات سجل مؤشر أسعار المنتجين زيادة سنوية 24.6% بعد زيادة منقحة 27 % في نوفمبر الماضي.

ويتوقع خبراء الاقتصاد انخفاض التضخم إلى 22.5%، ورغم ذلك ظل تضخم أسعار المنتجين مرتفعاً، الأمر الذي سمح للبنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على سياسته المشددة الحالية.

وباستثناء قطاع الطاقة وصل تضخم أسعار المنتجين إلى 12.3% في ديسمبر الماضي، وهذه النسبة أبطأ من 13.2% في الشهر السابق.

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