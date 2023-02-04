اتفاق أوروبي على تحديد سقف أسعار الوقود الروسي

المصدر: أ ف ب

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توصلت دول الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى اتفاق لتحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية، قبيل حظر دولي يدخل حيّز التنفيذ نهاية الأسبوع، وفق ما أعلن مسؤولون.

وأكد دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي أن المستويات التي تم التوصل إليها تبلغ مئة دولار للوقود الأكثر ثمناً مثل الديزل و45 دولاراً للبرميل للمنتجات الأقل نوعية مثل وقود المركبات والتدفئة.

وقالت السويد، التي تتولّى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن الاتفاق مهم، ويندرج في إطار الرد المستمر من الاتحاد الأوروبي وشركائه على الحرب في أوكرانيا.

وتأتي الخطوة الأخيرة في إطار مساعٍ دولية لاستهداف صادرات موسكو الرئيسة، للحد من الترسانة التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم الحرب في أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي في ديسمبر حظراً على الخام الروسي الذي يصل بحراً، وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفاً (60 دولاراً للبرميل) على الصادرات حول العالم.

ومن المتوقع أن يدخل الحظر الثاني على مستوى الاتحاد الأوروبي حيّز التطبيق اعتباراً من الأحد.

ويستهدف منتجات روسية من النفط المكرر مثل البترول والديزل ووقود التدفئة التي يتم شحنها بحراً.

في الوقت ذاته، اتفق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على فرض سقف على أسعار الشحنات الروسية من هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية.

وتقوم الخطوة على تحديد سقف لسعر الوقود الذي يمكن نقله على متن سفن أوروبية.

ويتوافق السقف على الأسعار مع مقترح قدّمته المفوضية الأوروبية التي كان عليها الموازنة بين المطالب المتشددة للرافضين للعقوبات مثل بولندا ودول البلطيق مقابل ضمان عدم قطع الغرب الإمدادات الروسية عن الأسواق العالمية بالكامل، وهو أمر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار على صعيد العالم.

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