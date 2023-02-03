مؤسس فيسبوك يربح 12.5 مليار دولار في يوم واحد

المصدر: البيان

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قفزت ثروة المؤسس والمدير التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مارك زوكربيرغ، بمقدار 12.5 مليار دولار، أمس الخميس، بعد تعهده بأن يكون عام 2023 "عام الكفاءة" لشركة "ميتا بلاتفورم".

ونقلت قناة الحرة عن وكالة "بلومبيرغ" أن هذه القفزة هي الأكبر في ثروة زوكربيرغ في يوم واحد، وهي انتعاشة تأتي بعد عام هو الأسوأ له على الإطلاق بعدما تراجعت ثروته من ذروة بلغت 142 مليار دولار في سبتمبر 2021.

وفي عام 2022 كانت ثروة زوكربيرغ متقلبة، إذ فقد ما يصل إلى 31 مليار دولار في يوم واحد في فبراير الماضي، ثم كسب 11 مليار دولار في أبريل، ثم يعود ليخسر 11 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وفق التقرير.

وتبلغ ثروة زوكربيرغ الصافية حاليا 69.8 مليار دولار، مما يجعله في المرتبة 13 بين الأغنى في العالم، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

ونقلت بلومبرغ أن زوكربيرغ قال في مكالمة مع المستثمرين، الأربعاء، إن تخفيضات وظائف الشركة في نوفمبر من 11000 ، أو 13 بالمئة من القوى العاملة، كانت "مجرد بداية" لخططه.

وقال زوكربيرغ: "نحن نعمل على تسوية هيكلنا التنظيمي وإزالة بعض طبقات الإدارة الوسطى لاتخاذ القرارات بشكل أسرع، بالإضافة إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة مهندسينا على أن يكونوا أكثر إنتاجية".

كما حققت الشركة انتصارا في المحاكم هذا الأسبوع، حيث هزمت جهود لجنة التجارة الفيدرالية لمنع استحواذ الشركة على شركة ناشئة للواقع الافتراضي، وفق بلومبرغ.

وقالت الوكالة إن شركة "ميتا" تشهد انتعاشا بعد أن عانت من انخفاض في الإعلانات بسبب ضعف الاقتصاد وتغيير قواعد الخصوصية في هواتف "أيفون".

وقال زوكربيرغ إن الشركة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الطريقة التي توصي بها بالمحتوى، مما قد يجعل المنصة أكثر جاذبية للمستخدمين والمعلنين.

وارتفع سهم "ميتا" بنسبة 23.3 بالمئة، الخميس، لينضم إلى عدد من الشركات الأخرى ذات الصلة بالتكنولوجيا التي شهدت ارتفاع أسهمها.

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