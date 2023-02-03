انخفض صافي ثروته إلى النصف .. أداني يتعرض لمزيد من الخسائر

المصدر: ا ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعمقت خسائر مجموعة أداني المتعثرة، ثاني أكبر مجموعة في الهند، اليوم الجمعة حيث تراجعت الأسهم في شركتها الرئيسية بنسبة 25 في المائة أخرى، ممتدة على مدى أسبوع من التراجعات التي قضت على عشرات المليارات من الدولارات في قيمة الشركة السوقية.

أدت الكارثة، التي قادت أداني أنتربرايزس، الشركة الرئيسية للمجموعة، إلى إلغاء عرض أسهم كان يهدف إلى جمع 2.5 مليار دولار، إلى دعوات للمنظمين للتحقيق بعد أن أصدرت شركة البيع على المكشوف الأمريكية، هندنبرغ ريسيرش، تقريرا يزعم أن المجموعة تشارك في التلاعب بالسوق والممارسات الاحتيالية الأخرى. وتنفي أداني هذه المزاعم.

عطل نواب المعارضة جلسات البرلمان لليوم الثاني اليوم الجمعة، ورددوا شعارات وطالبوا بإجراء تحقيق في المعاملات التجارية لقطب الفحم غوتام أداني، الذي يقال إنه يتمتع بعلاقات وثيقة مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

قال متحدث باسم وزارة المالية لوكالة الأسوشيتدبرس إنه لا توجد خطط لأي تعليق. قال أميت مالفيا، رئيس المعلومات والتكنولوجيا في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، في مقابلة تلفزيونية إن المعارضة تستغل أزمة أداني لاستهداف حكومة مودي وأن ”المنظمين يدرسون” ما حدث.

كما لم يعلق منظم السوق الهندي، مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند. وذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الوكالة طلبت من البورصات التحقق من أي نشاط غير عادي في أسهم أداني.

انخفضت الأسهم في أداني أنتربرايزس بما يصل إلى 30 في المائة، إلى 1017 روبية (12 دولارًا) اليوم الجمعة قبل أن تتعافى لتتداول على انخفاض بنحو 15 في المائة.

انخفض سعر سهم الشركة بنحو 66 في المائة منذ أن أصدرت هيندنبرغ تقريرها الأسبوع الماضي، عندما بلغ 3436 روبية (41 دولارًا).

وانخفضت الأسهم في ست شركات أخرى تابعة لأداني ومدرجة في البورصة بنسبة 5 في المائة إلى 10 في المائة اليوم الجمعة.

كان أداني، الذي حقق ثروة هائلة من تعدين الفحم والتجارة قبل التوسع في البناء وتوليد الطاقة والتصنيع والإعلام، أغنى رجل في آسيا وثالث أغنى رجل في العالم قبل أن تبدأ المشاكل مع تقرير هيندنبرغ.

بحلول اليوم الجمعة، انخفض صافي ثروته إلى النصف إلى 61 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للأثرياء، حيث انخفض إلى المركز 21 على مستوى العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز