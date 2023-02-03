المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة إلى 3 %

المصدر: فرانكفورت - رويترز

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رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مجدداً بواقع 50 نقطة أساس إلى 3% وأشار إلى زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة مئوية في مارس مواصلاً سياسة التشديد النقدي حتى مع إبطاء بعض أقرانه في العالم للوتيرة. وفي مواجهة تضخم جامح رفع البنك الفائدة 3 نقاط مئوية في 7 أشهر فقط على أمل أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تقليص الطلب والحيلولة دون ترسخ النمو السريع للأسعار.

ولم يتبع المركزي الأوروبي نهج مجلس الاحتياطي الأمريكي، الذي أشار بوضوح إلى تباطؤ وتيرة رفع الفائدة كما رفع بنك إنجلترا الفائدة للمرة العاشرة لكنه تخلى عن تعهده بمواصلة زيادتها بقوة إذا لزم الأمر. ومع خفض توقعاتها المتعلقة بالركود هذا العام صوتت لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك على رفعها إلى 4% وهو أعلى معدل منذ 2008.

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