«بيتكوين» تقود الارتفاعات بمكاسب تجاوزت نسبتها 37 %

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد عام صعب شهد مزيداً من الخسائر والإفلاسات، حافظت العملات الرقمية على تداولات خضراء في أول شهر من العام الحالي، حيث استفادت السوق من التوقعات الخاصة بخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وكانت سوق العملات الرقمية شهدت موجة قاسية من الخسائر تجاوزت نحو 2.3 تريليون دولار خلال تداولات العام الماضي، فيما شهدت الفترة الماضية موجة انهيارات انتهت بإعلان إفلاس عدد من المنصات التي فشلت في رد أموال العملاء، كما تجري محاكمة بعض أباطرة السوق على خلفية هذه الانهيارات والإفلاسات.

وعلى صعيد التداولات خلال يناير الماضي، قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 25.8 % رابحةً نحو 215 مليار دولار، بعدما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 832 مليار دولار في تداولات نهاية العام الماضي، إلى نحو 1047 مليار دولار في نهاية تداولات يناير.

وبقيت عملة «بيتكوين» في صدارة العملات الرقمية الرابحة، وسجلت ارتفاعاً خلال تداولات الشهر الماضي بنسبة 37.2 % رابحةً 6260 دولاراً، وذلك بعدما ارتفع سعرها من مستوى 16841 دولاراً في نهاية تداولات ديسمبر الماضي، إلى 23101 دولار بنهاية تعاملات يناير.

كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 37.4 % رابحةً 121.3 مليار دولار بعدما قفزت من مستوى 324 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، إلى 445.3 مليار دولار في نهاية تعاملات يناير الماضي، مستحوذةً على 42.53 % من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي، كما استحوذت على 59.46 % من إجمالي مكاسب السوق خلال تداولات يناير.

وسجلت عملة «إيثريوم» التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب بنسبة 29.8 % رابحةً 364 دولاراً بعدما قفز سعرها من مستوى 1218 دولاراً في نهاية ديسمبر الماضي، إلى 1582 دولاراً في نهاية تعاملات يناير.

كما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 31 % رابحة 46.4 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 149.1 مليار دولار إلى 193.5 مليار دولار، لتستحوذ بهذا الرقم على 18.48 % من القيمة السوقية المجمعة للعملات التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي، كما استحوذت على نحو 21.58 % من إجمالي مكاسب السوق.

وجاءت عملة «تيزر» في المركز الثالث، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار. فيما ارتفعت قيمتها السوقية خلال تداولات الشهر الماضي بنسبة 2.3 % رابحةً 1.56 مليار دولار بعدما صعدت من مستوى 66.24 مليار دولار إلى 67.8 مليار دولار مستحوذةً على حصة سوقية نسبتها 6.47%.

وفيما حلت عملة «بي أن بي» في المركز الرابع بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت العملة مكاسب خلال تداولات الشهر الماضي بنسبة 27.5 % رابحةً 66.9 دولاراً بعدما ارتفع سعرها من 243.14 دولاراً إلى 309.04 دولارات، كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 25.4 % بأرباح بلغت 9.9 مليارات دولار بعدما زادت قيمتها المجمعة من 38.89 مليار دولار إلى 48.79 مليار دولار، لتستحوذ على حصة سوقية نسبتها 4.65 %.

وجاءت عملة «يو أس دي أس» في المركز الخامس، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار، فيما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 4.6 % خاسرةً 2.05 مليار دولار بعدما نزلت من مستوى 44.34 مليار دولار إلى 42.29 مليار دولار، بحصة سوقية إجمالية نسبتها 4.03 %.

وسجلت عملة «إكس ريبل» التي حلت في المركز السادس بين أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية، مكاسب شهرية بلغت نسبتها 16.5 % رابحةً 0.057 دولار بعدما ارتفع سعرها من مستوى 0.346 دولار إلى 0.403 دولار، كما زادت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 17.8 % بأرباح بلغت 3.1 مليارات دولار بعدما صعدت من مستوى 17.4 مليار دولار إلى 20.5 مليار دولار، لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 1.95 %.

وجاءت عملة «بي يو أس دي» في المركز السابع، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار، فيما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 7.4 % خاسرةً 1.3 مليار دولار، بعدما نزلت من مستوى 17.39 مليار دولار إلى 16.09 مليار دولار، بحصة سوقية إجمالية تبلغ نسبتها 1.53 %.

وحلت عملة «كاردانو» في المركز الثامن، بعدما سجلت العملة مكاسب خلال تداولات الشهر الماضي بنسبة 47.5 % رابحةً 0.123 دولار، بعدما ارتفع سعرها من 0.259 دولار إلى نحو 0.382 دولار، كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 48.3 % بأرباح بلغت 4.3 مليارات دولار، بعدما زادت قيمتها السوقية المجمعة من 8.9 مليارات دولار إلى 13.2 مليار دولار، لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 1.26 %.

أما عملة «دوغ كوين» التي حلت في المركز التاسع بين أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية، فسجلت مكاسب خلال تداولات الشهر الماضي بنسبة 21.3 % رابحةً 0.0126 دولار بعدما ارتفع سعرها من 0.0759 دولار إلى 0.0921 دولار، كما زادت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 21.3 % رابحةً 2.15 مليار دولار بعدما صعدت قيمتها السوقية المجمعة من مستوى 10.07 مليارات دولار إلى 12.22 مليار دولار، لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 1.16 %.

وحلت عملة «بولي جون» في المركز العاشر بين أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية، مسجلة مكاسب خلال تداولات الشهر الماضي بنسبة 37 % رابحةً 0.295 دولار، بعدما ارتفع سعرها من مستوى 0.795 دولار إلى 1.09 دولار، كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 36.88 % بمكاسب بلغت 2.56 مليار دولار، بعدما ارتفعت قيمتها المجمعة من 6.94 مليارات دولار إلى 9.5 مليارات دولار، لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 0.90 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز